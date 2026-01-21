Ciclone Harry Schifani convoca giunta straordinaria per lo stato di crisi regionale

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato una giunta straordinaria per affrontare l’emergenza causata dal ciclone Harry. La riunione si è resa necessaria in seguito alle criticità registrate nel territorio, in particolare nel litorale ionico. Il coordinamento degli interventi è stato gestito dalla Protezione civile regionale, con il supporto di Salvo Cocina. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e l’assistenza ai cittadini colpiti.

