Ciclone Harry Schifani convoca giunta straordinaria per lo stato di crisi regionale
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato una giunta straordinaria per affrontare l’emergenza causata dal ciclone Harry. La riunione si è resa necessaria in seguito alle criticità registrate nel territorio, in particolare nel litorale ionico. Il coordinamento degli interventi è stato gestito dalla Protezione civile regionale, con il supporto di Salvo Cocina. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza e l’assistenza ai cittadini colpiti.
Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha fatto il punto sull’emergenza maltempo che ha colpito soprattutto il litorale ionico dell'Isola con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che per tutta la notte scorsa, dalla sala operativa, ha coordinato gli interventi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Maltempo in Sicilia, danni per oltre mezzo miliardo: Schifani convoca giunta straordinaria per emergenzaA causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro.
Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche.
Argomenti discussi: Ciclone Harry, Schifani: Mantenere alto lo stato di allerta.
Ciclone Harry, danni per centinaia di milioni, Schifani convoca una giunta straordinariaNelle ore più critiche, l’azione si è concentrata sulla tutela dell’incolumità dei cittadini e sul monitoraggio delle situazioni più a rischio, adesso tocca alla quantificazione dei danni che sono ing ... msn.com
Ciclone Harry: mezzo miliardo di danni in Sicilia, chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitaniLe prime stime della Regione. Schifani convoca una seduta straordinaria della giunta per varare le prime misure. Appello di M5S in Consiglio comunale: Porticcioli in ginocchio, non si lascino sole le ... palermotoday.it
La furia del ciclone Harry mette in ginocchio il porticciolo dell’Arenella, a Palermo. Onde violentissime hanno causato barche affondate, pontili distrutti e tubi e strutture sradicate dalla forza del mare. - facebook.com facebook
#TG2000 - #Maltempo, allerta massima per ciclone #Harry. Emergenza in #Sicilia #21gennaio #cicloneHarry #allertameteo #Sardegna #Calabria #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.