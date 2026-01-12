La Preside | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1 con Luisa Ranieri

La Preside: la serie di Rai 1 con Luisa Ranieri. Trama, di cosa parla, cast, attori, personaggi, storia vera, anticipazioni, chi è Eugenia Carfora, Caivano, quante puntate, durata, location, orario, a che ora, streaming. La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Tpi.it

