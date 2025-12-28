Se fossi te | tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie natalizia su Rai 1

Se fossi te è una miniserie natalizia in onda su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025. La fiction, con Laura Chiatti e Marco Bocci, racconta una storia di emozioni e valori familiari. Composta da due puntate, è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In questa introduzione troverai tutte le informazioni sulla trama, il cast e gli appuntamenti per seguire questa produzione televisiva dedicata alle festività.

Se fossi te: trama, cast, attori, quante puntate, streaming serie Rai 1. Se fossi te è una fiction natalizia in onda su Rai 1 in due prime serate, il 28 e 29 dicembre 2025, con Laura Chiatti e Marco Bocci. “Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti”. Così i registi Luca Lucini e Simona Ruggeri. Ma qual è la trama e il cast completo? Ecco tutte le informazioni. Trama. Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi vivono nella stessa città e lavorano nella stessa azienda, ma sembrano entità opposte. 🔗 Leggi su Tpi.it

