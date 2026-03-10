la serie su Rai 1. Quante puntate sono previste per Le libere donne, la nuova serie con Lino Guanciale in onda su Rai 1? In tutto sono previste tre puntate, in prima visione dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Le libere donne: quante puntate, durata e quando finisce

Articoli correlati

Le libere donne: quante puntate sono e quando finisceLa nuova fiction "Le libere donne" fa il suo esordio su Rai 1 oggi, martedì 10 marzo 2026, in prima serata.

Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisceQuante puntate sono previste per Cuor 3, la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari? Si riparte dal 1974,...

Altri aggiornamenti su libere donne

Temi più discussi: Le libere donne è una storia vera, da uno dei più bei romanzi italiani di sempre: la serie inizia stasera; Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale); Le libere donne di Tobino diventano una favola tv; Le libere donne, la serie su Mario Tobino tra le matte di Maggiano: videointerviste a Lino Guanciale, Grace Kicaj, Gaia Messerklinger.

Le libere donne: tutto quello che c’è da sapere sulla serie su Rai 1Le libere donne: trama, cast, attori, personaggi, quante puntate, durata, location, streaming della serie su Rai 1 con Lino Guanciale ... tpi.it

'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari TuoiLino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra. libero.it

Il cast della fiction Le Libere Donne - facebook.com facebook

"Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale) x.com