La nuova stagione di Cuori su Rai 1 torna con 12 puntate e una durata di circa 50 minuti ciascuna. La fiction riprende dal 1974, quando Delia e Alberto si sposano. La messa in onda è prevista per le prossime settimane, con l’ultima puntata in programma a fine stagione.

. Quante puntate sono previste per Cuor 3, la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari? Si riparte dal 1974, con Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) che convolano a nozze. La terza stagione è composta da 6 puntate (o prime serate), per un totale di 12 episodi. Appuntamento quindi dal 1 febbraio per sei domeniche in prima serata su Rai 1. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 1 febbraio 2026. Seconda puntata: 8 febbraio 2026. Terza puntata: 15 febbraio 2026. Quarta puntata: 22 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisce

Approfondimenti su Cuori 3

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CUORI - Stagione 3 (2026) nuovo promo tv della fiction Rai con Matteo Martari e Pilar Fogliati

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Cuori 3 su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisce; Cuori 3 stasera in tv. Da oggi si torna alle Molinette: è il 1974 e l’amore cambia battito; Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo Martari; Prima di Noi, anticipazioni ultime puntate: Renzo rischia grosso e la famiglia Sartori affronta il suo passato.

Cuori 3 su Rai 1: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceCuori 3 torna su Rai 1 con sei nuove puntate ambientate nel 1974: anticipazioni, cast, nuovi ingressi e quando va in onda il finale di stagione. libero.it

Cuori 3: quante puntate sono e quanto durano gli episodiOgni puntata settimanale non corrisponde a un singolo episodio, bensì a due episodi consecutivi trasmessi nella stessa serata. Questo porta il totale degli episodi della terza stagione a 12 episodi ... daninseries.it

Antonella Clerici e la figlia Maelle quante sono belle insieme Scatenatevi con i cuori - facebook.com facebook