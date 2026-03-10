Le libere donne | quante puntate sono e quando finisce

La nuova fiction "Le libere donne" fa il suo esordio su Rai 1 oggi, martedì 10 marzo 2026, in prima serata. Protagonista è Lino Guanciale nei panni dello psichiatra e poeta Mario Tobino, figura realmente esistita che dedicò gran parte della sua vita allo studio della malattia mentale e alla difesa della dignità dei pazienti. Ambientata negli anni della Seconda guerra mondiale tra Lucca e Viareggio, la serie racconta il difficile percorso di un medico deciso a cambiare l’approccio verso le donne internate nel manicomio di Maggiano. La serie prende spunto dal libro "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino e propone un racconto che contiene il dramma Storico e delle vicende sentimentali. 🔗 Leggi su Today.it

