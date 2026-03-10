I l confine tra follia e normalità, il dramma della guerra, la rivoluzione di uno psichiatra e l’amore per le donne. La fiction Le libere donne di Michele Soavi (da stasera alle 21.30 su Rai 1) è un po’ tutto questo, e molto di più: è anche un period drama sentimentale. Lino Guanciale interpreta per la prima volta una figura realmente esistita, il medico Mario Tobino, che nel 1942 approda all’Ospedale Psichiatrico femminile di Maggiano. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Stasera Lino Guanciale dà la caccia a Matteo Messina Denaro nella miniserie “L’invisibile” Qui lo psichiatra sfiderà le regole repressive dell’epoca. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale)

Articoli correlati

Leggi anche: Le Libere Donne stasera su Rai1: storia delle pazienti “scomode” del manicomio di Maggiano, e dello psichiatra che sfidò il fascismo per salvarle

“Le libere donne”: la trama della nuova fiction in onda dal 10 marzo su Rai 1 A partire da martedì 10 marzo, il palinsesto Rai offrirà agli spettatori una nuova fiction, che andrà in onda in tre prime serate.

Altri aggiornamenti su Guerra Mondiale

Temi più discussi: Le libere donne: su Rai1 la serie ispirata a Mario Tobino e girata a Lucca; Le Libere donne su Rai 1, ribelli per difendere la dignità di tutti; Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera; Rai Uno, Le libere donne: la trama, il cast e quando andrà in onda la miniserie con Lino Guanciale.

Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia veraLeggi su Sky TG24 l'articolo Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera ... tg24.sky.it

Le libere donne è una storia vera e dov’è ambientata? Le location della fiction RaiScopri se la nuova fiction di Rai 1, Le libere donne, è una storia vera oppure no: tutti i dettagli sul libro che ha ispirato la serie e le vere location dove è stata girata. tag24.it

Non è la Terza guerra mondiale. Ma il mondo sta comunque vivendo una guerra. (Fonde Federico Fubini, Corriere) Non una guerra con due blocchi contrapposti, come nel Novecento. Non una guerra con un unico fronte. È qualcosa di diverso. Una guerra diff - facebook.com facebook

Sull'orlo della Guerra Mondiale il governo pensa alla #famiglianelbosco, per attaccare i magistrati e fare campagna per Sì al referendum Giustizia ( #Salvini ha già preso cantonate su poliziotto #Rogoredo ed ex assessore #Adriatici) #iostoconbambini #iostoc x.com