La nuova serie su Mario Tobino Le libere donne di RaiUno è stata girata anche a Lucca

A Lucca è stata girata la nuova serie di RaiUno intitolata “Le libere donne” dedicata a Mario Tobino. La città torna sul set televisivo dopo il successo ottenuto a dicembre con la fiction “L’Altro Ispettore”, anche questa realizzata a Lucca e trasmessa su Rai 1. La produzione coinvolge attori e crew sul luogo, portando l’attenzione sulla città toscana nel panorama televisivo.

Sull'onda del grande successo riscosso nel mese di dicembre dalla fiction "L'Altro Ispettore", girata a Lucca e andata in onda su Rai 1 con ottimi risultati di pubblico e critica, la città torna protagonista del piccolo schermo con una nuova importante produzione RAI. Da martedì 10 marzo 2026, in prima serata su Rai 1, debutta infatti "Le libere donne", serie evento in sei episodi distribuiti in tre prime serate, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy e diretta da Michele Soavi. La fiction è liberamente tratta dal romanzo "Le libere donne di Magliano" dello psichiatra e scrittore lucchese Mario Tobino, pubblicato da Mondadori nel 1953.