Dal 10 marzo, su Raiuno, va in onda la miniserie “Le libere donne”, coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, con tre prime serate. Lino Guanciale torna nel ruolo principale dopo il successo di “L’invisibile”. Contestualmente, Gaia Messerklinger ha rilasciato un’intervista in cui sottolinea l’importanza di partire dall’educazione affettiva per affrontare il patriarcato.

Dopo il successo de “L’invisibile”, Lino Guanciale torna su Raiuno con la miniserie “Le libere donne”, in onda dal 10 marzo per tre prime serate e coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy. La fiction è liberamente ispirata al romanzo Le libere donne di Magliano di Mario Tobino, poeta e psichiatra vincitore del Premio Strega 1962 con Il Clandestino, e racconta vicende ambientate tra Lucca e Viareggio negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. La regia è affidata a Michele Soavi, nipote di Paola Levi, compagna dello psichiatra e ex moglie di Adriano Olivetti, interpretata nella serie da Gaia Messerklinger. La storia segue la vita... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Le libere donne”, intervista a Gaia Messerklinger: “Per combattere il patriarcato è importante partire dall’educazione affettiva”

