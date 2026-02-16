Il ragazzo dai pantaloni rosa – Il musical intervista esclusiva a Rossella Brescia | Anche nella danza c’è il bullismo Vietare i social agli under 15? Bisogna partire dalla famiglia

La vicenda di Andrea Spezzacatena, il ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita dopo essere stato bersaglio di bullismo e cyberbullismo, debutta per la prima volta a teatro con il musical “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, in scena in prima assoluta da venerdì 20 febbraio al Teatro Sistina. Lo spettacolo è diretto da Massimo Romeo Piparo, che cura anche l’adattamento insieme a Roberto Proia, già autore della sceneggiatura dell’omonimo film di grande successo prodotto da Eagle Pictures e Weekend Films. Il progetto teatrale prende forma come juke-box musical, intrecciando la narrazione con celebri brani del pop-rock italiano, scelti per accompagnare e rafforzare i momenti chiave della storia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Samuele Carrino è ancora Il ragazzo dai pantaloni rosa : «Andrea Spezzacatena è un amico. Anche io sono stato bullizzato: tutti facevano calcio, io danza. Ero discriminato»Il giovane attore interpreta ancora Andrea nella versione musical del film di successo del 2024. «La parola è la migliore arma contro il bullismo», dice. Dal 20 febbraio è in scena al Teatro Sistina ... vanityfair.it

Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa, le prime immagini dal musical con Samuele Carrino nei panni di Andrea SpezzacatenaUn juke box musicale con una playlist di canzoni popolarissime del pop-rock italiano scelte come parte del racconto. gay.it

