Giù le mani dai bambini | Non una di meno vuole prendersi l’educazione sessuo- affettiva

Questa mattina a Milano, il movimento “Non una di meno” ha manifestato contro le proposte di introdurre programmi di educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Le donne si sono radunate davanti agli istituti, chiedendo di fermare ogni tentativo di modificare l’insegnamento tradizionale. La protesta si è concentrata anche sulla preoccupazione che si voglia imporre un’ideologia progressista ai più piccoli, mentre alcuni genitori temono un’intromissione nei valori familiari. La questione ha acceso un dibattito acceso

La voglia di egemonia culturale è instillata anche nei movimenti di estrema sinistra e nei movimenti transfemministi. Così come l'odio per le forze dell'ordine, che da tutori dello stato, per gli antagonisti, diventano nemici da infangare e con cui scontrarsi per affermarsi politicamente. Qualcuno direbbe che "non c'è più religione", ma il vero problema è che evidentemente non esiste più un valore alla base dei pensieri, che troppo spesso si tramutano in contenuti ideologizzati. Basta andare sul sito dell'associazione transfemminista "Non una di meno" per capirlo, anche a seguito dei cori contro gli agenti e i militari che sono contenuti in un pdf.

