Il dottor Parisi è apparso nel programma Le libere donne su Rai 1, dove ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista, ha spiegato che recitare rappresenta un modo per mettersi in discussione e affrontare i propri limiti. Ha anche condiviso riflessioni su temi come empatia, giudizio, successo e immagine, offrendo uno sguardo sul suo percorso artistico.

Massimo Nicolini non cerca scorciatoie. Nel raccontarsi, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. alterna lucidità e dubbio, ironia e inquietudine, come se ogni risposta fosse un passaggio ulteriore di un’indagine su se stesso. Recitare, per lui, non è un esercizio di esibizione ma un attraversamento: delle proprie zone d’ombra, delle fragilità, delle contraddizioni che abitano ogni essere umano. In Le libere donne, la serie in onda su Rai 1 dal 10 marzo, Massimo Nicolini interpreta Gianmassimo Parisi, psichiatra nel secondo dopoguerra, vice direttore di un ospedale femminile prima della legge Basaglia. È un uomo privo di empatia, convinto che «le malate siano malate», rappresentante di un sistema che medicalizza il dissenso e confonde l’obbedienza con la salute mentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Nicolini, il dottor Parisi in Le libere donne su Rai 1: “Recitare per mettersi in discussione”

Articoli correlati

Conferenza stampa Grosso pre Sassuolo Verona: «Bisogna mettersi sempre in discussione. Lipani sta crescendo, su Pinamonti e Laurienté…»Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere...

Andrea Bordoli è il giovane Abdon Pamich nel film su Rai 1: “Recitare è la mia passione”Andrea Bordoli ha 14 anni, studia al liceo teatrale coreutico di Torino ed è il protagonista di Il marciatore, il film in onda su Rai 1 il 10...

Aggiornamenti e notizie su Massimo Nicolini

Discussioni sull' argomento INTERVISTE I Massimo Nicolini ci para di Le Libere Donne; Intervista con Massimo Nicolini, su Rai 1 con Le libere donne: La libertà per me è il coraggio di affrontare la vita secondo il proprio punto di vista; Rai Uno, Le libere donne: la trama, il cast e quando andrà in onda la miniserie con Lino Guanciale; Libere donne su Rai 1: trama, cast, quando inizia e streaming.

Massimo Nicolini: questo mestiere è la mia vitaIntervista all'attore Massimo Nicolini in occasione della sua partecipazione alla nuova serie Rai, Le libere donne. lagazzettadellospettacolo.it