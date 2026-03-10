Stasera su Rai1 viene trasmesso un episodio delle Libere Donne che racconta la storia delle pazienti considerate “scomode” nel manicomio di Maggiano e dello psichiatra che tentò di salvarle sfidando il fascismo. La narrazione si apre nel dicembre del 1942 a Lucca, con l’irruzione di una giovane donna nuda durante la messa della Vigilia di Natale, che si presenta ferita e sconvolta sul sagrato del Duomo.

Lucca, dicembre 1942. Durante la messa della Vigilia di Natale, una giovane donna irrompe nuda sul sagrato del Duomo: è ferita, sconvolta, e il suo gesto scandalizza l’intera città. Si chiama Margherita Lenzi e poche ore dopo viene internata nel manicomio femminile di Maggiano per volontà del marito, l’avvocato Filippo Lenzi, figura influente vicina al regime fascista. Per tutti è la prova inconfutabile della sua follia. Ma è davvero così? Questa storia, fittizia ma rappresentativa di quello che molte donne dovettero subire in quegli anni, è al centro di Le libere donne, la nuova serie televisiva in onda su Rai 1 a partire da questa sera, alle ore 21:30. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le Libere Donne stasera su Rai1: storia delle pazienti “scomode” del manicomio di Maggiano, e dello psichiatra che sfidò il fascismo per salvarle

Articoli correlati

Leggi anche: "Barsanti e Matteucci". Gli studenti scoprono l’ex manicomio di Maggiano

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale.

Aggiornamenti e notizie su Libere Donne

Temi più discussi: Lino Guanciale è Mario Tobino ne Le libere donne; Le libere donne è una storia vera, da uno dei più bei romanzi italiani di sempre: la serie inizia stasera; Le libere donne: la nuova fiction Rai sul patriarcato, la cura e la follia della guerra; Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale).

Le libere donne, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioniLino Guanciale è il protagonista della nuova serie Le libere donne, in onda da oggi, martedì 10 marzo 2026, in prima serata su Rai 1. La fiction, diretta da Michele Soavi e liberamente ispirata al ... today.it

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. L'attore interpreta Mario Tobino, psichiatra e poeta che lavorò presso l'ospedale psichiatrico femminile di ... fanpage.it

Da stasera al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. La serie è liberamente ispirata alla vera storia dello psichiatra Mario Tobino e al suo lavoro presso l’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano. - facebook.com facebook

#Televisione - Vittoria Gallione: nuova sfida in "Le libere donne" x.com