Dal 10 marzo, Rai 1 trasmetterà la nuova fiction intitolata “Le libere donne”, che sarà proposta in tre prime serate. La serie racconta le vicende di alcune donne libere tra le quali si sviluppano storie di vita diverse, affrontate con un tono diretto e senza pause narrative. La messa in onda si inserisce nel palinsesto serale del canale pubblico per tre appuntamenti consecutivi.

A partire da martedì 10 marzo, il palinsesto Rai offrirà agli spettatori una nuova fiction, che andrà in onda in tre prime serate. Ispirata al romanzo Le libere donne di Magliano del poeta e psichiatra Mario Tobino, la fiction vuole offrire al pubblico uno squarcio sulla vita delle donne dell’ospedale psichiatrico di Maggiano (Lucca). I manicomi: luoghi che producevano malattia anziché curarla. Il termine manicomio, dal greco manìa (follia) e komein (curare), designava storicamente il luogo destinato alla custodia e alla cura dei folli. La legge italiana del 1904, che ne regolamentava l’uso, stabiliva il principio secondo cui chi era affetto da alienazione mentale e risultava pericoloso per sé o per gli altri doveva essere rinchiuso in manicomio se non curabile altrove. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"Le libere donne": la trama della nuova fiction in onda dal 10 marzo su Rai 1

