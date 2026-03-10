Le libere donne stasera in tv la prima puntata | le anticipazioni

Lino Guanciale interpreta lo psichiatra e poeta Mario Tobino nella nuova serie ambientata durante la Seconda guerra mondiale Lino Guanciale è il protagonista della nuova serie "Le libere donne", in onda da oggi, martedì 10 marzo 2026, in prima serata su Rai 1. La fiction, diretta da Michele Soavi e liberamente ispirata al libro "Le libere donne di Magliano" di Mario Tobino, racconta una storia intensa ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Nel cast troviamo anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. Il racconto si svolge tra Lucca e Viareggio e segue le vicende di uno psichiatra deciso a difendere la dignità delle donne rinchiuse nel manicomio di Maggiano. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Prima di noi, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioniLa storia dei Sartori si avvia verso la conclusione: "Prima di noi" va in onda eccezionalmente martedì 20 gennaio 2026, in prima serata su Rai 1, con...

Prima di noi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioniOggi, domenica 11 gennaio, torna su Rai 1 in prima serata e in streaming su Raiplay, "Prima di noi" la serie tv che ha debuttato la scorsa settimana...

Tutto quello che riguarda libere donne

Temi più discussi: Le libere donne è una storia vera, da uno dei più bei romanzi italiani di sempre: la serie inizia stasera; Follia, diritti e libertà. Le ’libere donne’ di Tobino; Le libere donne, Lino Guanciale: Interpreto un uomo straordinario, un medico incredibile; Le libere donne, Lino Guanciale: Per contrastare la violenza sulle donne bisogna partire dall'educazione affettiva. Il successo? Dipende da come lo si usa.

Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1Da stasera, martedì 10 marzo, al via su Rai1 la fiction Le libere donne con Lino Guanciale. L'attore interpreta Mario Tobino, psichiatra e poeta che lavorò presso l'ospedale psichiatrico femminile di ... fanpage.it

Le Libere donne, la fiction con Lino Guanciale dal 10 marzo su Rai 1Questa sera, martedì 10 marzo, su Rai 1 debutta la fiction Le Libere donne con Lino Guanciale, diretta da Michele Soavi, co-prodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy. Tutte le sei puntate della ... gazzetta.it

BUONGIORNO LINO... IN BOCCA AL AL LUPO PER STASERA CON "LE LIBERE DONNE " 21,35 RAI 1... BUONGIORNO GRUPPO, SERENA GIORNATA A TUTTI! - facebook.com facebook

#Televisione - Vittoria Gallione: nuova sfida in "Le libere donne" x.com