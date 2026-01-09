Marito e moglie trovati morti tra le mura di casa

Un allarme protratto nel tempo ha portato alla scoperta di un marito e una moglie trovati deceduti all’interno della loro abitazione nella frazione Campagna di Lonato del Garda. La vicenda si è verificata dopo giorni di silenzio e mancanza di contatti, spingendo le forze dell’ordine a intervenire. L’indagine è in corso per chiarire le cause di quanto accaduto.

Un silenzio anomalo, durato più giorni, ha fatto scattare l’allarme e ha portato a una scoperta drammatica nella frazione Campagna di Lonato del Garda. All’interno di un’abitazione privata sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due coniugi, lui di 61 anni e lei di 62, entrambi cittadini. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Giallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa Leggi anche: Marito e moglie trovati morti in casa con ferite di arma da taglio Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Marito e moglie trovati morti in casa; Giallo a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa; Dramma a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme lanciato dal figlio; Carlo Luigi Montalbetti morto in casa a Milano, indagata la moglie: 5 giorni prima lui aveva chiamato il 112. Dramma sul Garda, marito e moglie trovati morti in casa: a lanciare l'allarme il figlio che non riusciva a contattarli - Dramma in casa sul Garda: una coppia, marito e moglie di 61 e 62 anni, è stata trovata morta in casa a Lonato del Garda, nella frazione di Campagna: si ipotizza l'intossicazione da m ... ildolomiti.it

Marito e moglie trovati morti tra le mura di casa - Un silenzio anomalo, durato più giorni, ha fatto scattare l’allarme e ha portato a una scoperta drammatica nella frazione Campagna di Lonato del Garda. bresciatoday.it

Dramma a Castiglione Olona: marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme lanciato dal figlio - I corpi degli anziani coniugi scoperti nell’abitazione vicino a una scala interna. affaritaliani.it

Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia. - facebook.com facebook

Moglie e marito morti a un giorno di distanza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.