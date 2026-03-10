In occasione dell’8 marzo, un gruppo femminista ha annunciato di voler incendiare le sedi di associazioni pro vita, sottolineando che le strutture devono essere distrutte con le persone all’interno, altrimenti il gesto sarebbe insufficiente. Le attiviste di Non una di meno hanno cantato cori ispirati agli anni Settanta durante una manifestazione pubblica, rivendicando azioni di protesta contro le organizzazioni contrarie all’interruzione volontaria di gravidanza.

In occasione dell’8 marzo Non una di meno intona cori da anni Settanta, precisando che le sedi dei pro life vanno incendiate «con loro dentro, sennò è troppo poco». I filmati parlano chiarissimo. E gli audio purtroppo ancora di più, nel riportare gli agghiaccianti cori che domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, sono stati intonati dal collettivo transfemminista di Non una di meno in prossimità della sede di Pro vita & famiglia a Roma. «Le sedi di Pro vita si chiudono col fuoco», sono le parole urlate dai manifestanti, che non contenti hanno precisato, «ma coi Pro vita dentro sennò è troppo poco. E se un Pro vita muore: champagne! E se non muore: molotov!». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le femministe: «Fuoco a Pro vita»

Articoli correlati

“I cori dei Pro Vita si chiudono col fuoco”. Gli slogan choc delle femministe nel corteo dell’8 marzoDa anni, ormai, quando le femministe scendono in piazza la loro violenza non è diversa da quella antagonista, anche perché spesso le due aree si...

Femministe pro Iran solo per ideologiaGentile Direttore Feltri,io non riesco a spiegarmi come sia possibile che la sinistra, femministe incluse, protesti per l'uccisione di Ali Khamenei,...

LE FEMMINISTE MINACCIANO DI MORTE I MEMBRI DI PRO VITA E FAMIGLIA

Tutti gli aggiornamenti su Le femministe Fuoco a Pro vita

Discussioni sull' argomento Fuoco ai pro vita!. È questo il rispetto che si vuol portare nelle scuole?; Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco. Gli slogan choc delle femministe nel corteo dell’8 marzo; Una divertita indagine su quanto può far paura l’umorismo delle donne; Corteo 8 marzo. Minacce di morte a Pro Vita & Famiglia dalle femministe. L’associazione: Dove sono ora i partiti di sinistra?.

Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco. Gli slogan choc delle femministe nel corteo dell’8 marzoCori vari e violenti dedicati all’associazione Pro Vita & Famiglia, presi direttamente dagli Anni Settanta e dagli Anni di Piombo, riadattati per l’occasione ... msn.com

Giornata di fuoco per l’Italia, è argento la medaglia conquistata da René De Silvestro nella combinata alpina slalom sitting. Siamo a quota 9 nel medagliere MilanoCortina2026 Paralympic Games Foto: ANSA.it - facebook.com facebook

La replica dei vigili del fuoco dopo il caso del trasporto in elicottero, da Sanremo a Roma, di Mogol: 'Capacità di soccorso ininterrotta' #ANSA x.com