Durante il corteo dell’8 marzo, i cori dei gruppi Pro Vita si sono conclusi con l’uso di fuochi, suscitando scalpore. Le femministe presenti hanno intonato slogan considerati provocatori e alcuni manifestanti hanno esibito comportamenti aggressivi. Da tempo, le manifestazioni di piazza mostrano una crescente tensione tra i diversi gruppi coinvolti, con episodi che spesso si intrecciano tra violenza verbale e fisica.

Da anni, ormai, quando le femministe scendono in piazza la loro violenza non è diversa da quella antagonista, anche perché spesso le due aree si sovrappongono. L’antagonismo femminista militante recente, infatti, ha perso il carattere di universalità per trasformarsi in una militanza politica schiacciata sulle posizioni della sinistra radicale. E con questa non condividono solamente l’ideologia ma anche la metodologia. Lo hanno dimostrato anche in questo otto marzo con cori vari tra cui quelli dedicati all’associazione Pro Vita & Famiglia, presi direttamente dagli Anni Settanta e dagli Anni di Piombo, riadattati per l’occasione. “Le sedi dei Pro Vita si chiudono col fuoco ma coi pro vita dentro sennò è troppo poco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “I cori dei Pro Vita si chiudono col fuoco”. Gli slogan choc delle femministe nel corteo dell’8 marzo

