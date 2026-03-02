Un lettore si chiede come sia possibile che gruppi femministi e parti della sinistra abbiano espresso solidarietà o protestato per l'uccisione di Ali Khamenei, considerato uno dei leader più autoritari. Nella sua lettera, manifesta incredulità di fronte a questa posizione, evidenziando la contraddizione tra le azioni di questi gruppi e le loro retoriche abituali. La questione viene sollevata senza ulteriori interpretazioni o giudizi.

Gentile Direttore Feltri, io non riesco a spiegarmi come sia possibile che la sinistra, femministe incluse, protesti per l'uccisione di Ali Khamenei, uno dei più spietati dittatori della storia. Ho il dubbio che, solo per attaccare Trump, i progressisti abbiano scelto di schierarsi dalla parte dei peggiori criminali del pianeta. Il che mi pare alquanto disonesto. Io sono felice che il popolo iraniano possa adesso recuperare quelle libertà che gli sono state negate per decenni. E vorrei ricordare ai sedicenti democratici che è stato proprio il popolo iraniano ad implorare l'intervento di Trump negli ultimi due mesi, mesi in cui gli iraniani hanno subito una repressione violentissima con un bilancio di decine di migliaia di vittime sulle strade. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Femministe pro Iran solo per ideologia

