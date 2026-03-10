Le famiglie degli anziani morti di Covid al Trivulzio | Emerse gravi condotte colpose si faccia il processo

Le famiglie degli anziani deceduti di Covid nel 2020 al Pio Albergo Trivulzio di Milano e l'Associazione Felicita hanno annunciato che si opporranno all'archiviazione dell'inchiesta della Procura. Le parti coinvolte sostengono che siano emerse gravi condotte colpose e chiedono che venga aperto un processo per fare luce sui fatti. La decisione sarà presa nelle prossime settimane.

L'Associazione Felicita e le famiglie degli anziani morti di Covid nel 2020 al Pio Albergo Trivulzio di Milano si opporranno all'archiviazione dell'inchiesta della Procura. Secondo i parenti delle vittime, ci sarebbero state "numerose e gravi condotte colpose" della dirigenza nella gestione dell'emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

