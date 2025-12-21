Una lunga e densa intervista quella rilasciata da Caterina Caselli a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Un’intervista che inizia dall’infanzia (“Noi eravamo una famiglia povera, la nostra casa era costituita da due stanze”), con la passione per la musica che arriva presto: “A Sassuolo, dietro la mia scuola, c’era un’insegna bellissima con su scritto: ‘Maestro Callegari, maestro di canto e di musica’. Andai da mia mamma e le dissi che ci volevo andare, a tutti i costi. Da ragazza avevo immaginato tre possibilità per il mio futuro: cantante, hostess, missionaria in Africa. Volevo comunque girare il mondo, uscire da quel luogo che mi stava stretto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre è morto quando avevo 14 anni, si è tolto la vita. Il cancro? Ho fatto una terapia che non ha funzionato, poi la chemio. Proseguo con cure e controlli ma al momento sto bene”: così Caterina Caselli

