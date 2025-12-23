Natale a km zero a Padova cresce la scelta delle tipicità locali

A Padova, il Natale 2025 si distingue per l’attenzione alle tradizioni locali e all’origine dei prodotti. In un contesto di crescente interesse per la spesa sostenibile, i cittadini scelgono sempre più spesso tipicità a km zero, valorizzando le eccellenze del territorio. Questa attenzione si riflette nelle pratiche di acquisto e nelle iniziative natalizie, contribuendo a un modo di vivere le festività più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

