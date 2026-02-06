Olimpico vuoto Lotito resta solo

Il match tra Lazio e Atalanta si gioca senza pubblico. Lo stadio è praticamente deserto, testimone di una protesta che non si ferma. I tifosi continuano a contestare la gestione di Lotito, in carica dal 2004, e questa volta si sono fatti sentire anche con il silenzio. La contestazione si fa sempre più forte, e il club si trova da solo in un’assemblea senza il calore dei tifosi.

Stadio vuoto anche a Lazio-Atalanta. La protesta dei tifosi contro la gestione di Lotito che «regna» ormai dal 19 luglio del 2004, non si ferma. La scelta è la stessa vista nella sfida contro il Genoa: Olimpico deserto, giocatori disorientati, le immagini che fanno il giro del mondo per la gioia di chi ritiene che questa sia la strada giusta per spingere il presidente a passare la mano. Tutti fuori o meglio tutti a Ponte Milvio e stadio in mano ai tifosi bergamaschi, una decisione che comporta l'abbandono al proprio destino della squadra comunque protagonista di una stagione anonima almeno finora. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Olimpico vuoto, Lotito resta solo Approfondimenti su Olimpico Vuoto Lazio Genoa nel deserto: Olimpico vuoto e protesta contro Lotito. I tifosi prendono posizione! La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito. Lazio, protesta senza fine: stadio vuoto con l’Atalanta. E Cruciani manda un messaggio a Lotito La protesta dei tifosi della Lazio continua senza sosta. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. LOTITO SEI SOLO! | Olimpico vuoto ed un segnale netto Ultime notizie su Olimpico Vuoto Argomenti discussi: Olimpico vuoto anche per Lazio-Atalanta: protesta ad oltranza del tifo laziale; Perché la contestazione laziale contro Lotito può diventare una grana politica per Forza Italia; Protesta contro Lotito: Olimpico quasi vuoto per Lazio-Genoa; Lazio-Genoa, Olimpico vuoto: la grande diserzione dei tifosi. Olimpico vuoto, Lotito resta soloStadio vuoto anche a Lazio-Atalanta. La protesta dei tifosi contro la gestione di Lotito che «regna» ormai dal 19 luglio del 2004, non si ... iltempo.it Bufera Lazio, protesta non-stop: Olimpico vuoto anche contro l'AtalantaContinua il malumore tra i tifosi biancocelesti: i gruppi organizzati invitano a boicottare la prossima partita ... corrieredellosport.it Bufera #Lazio, protesta non-stop: Olimpico vuoto anche contro l'Atalanta x.com SALETTA SATIRICO RELAX "Milano blindata" - Paura in centro: scoppia un sacchetto vuoto di patatine, scatta il protocollo olimpico di sicurezza La sicurezza va gestita con lucidità, non con l’ansia collettiva: l’allarmismo inutile senza basi amplifica i pro facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.