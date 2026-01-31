Lazio Genoa nel deserto | Olimpico vuoto e protesta contro Lotito I tifosi prendono posizione!

La partita tra Lazio e Genoa si è giocata in un Olimpico semideserto, con i tifosi che hanno deciso di protestare contro la società e Lotito. Gli spalti vuoti e gli striscioni sono stati il simbolo di una presa di posizione decisa. La scena si è presentata come una sorta di quadro surreale, quasi spettrale, mentre i giocatori scendevano in campo senza il calore della curva. Sarri si è schierato in difesa della squadra, ma la contestazione ha lasciato il segno.

