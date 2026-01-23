La Lazio contro il tifo organizzato che invita a disertare l' Olimpico | Atto grave e inaccettabile

Il club Lazio condanna fermamente l’appello del tifo organizzato che invita a disertare l’Olimpico in vista della partita contro il Genoa. Dopo il comunicato, si sono susseguite tensioni tra società e tifoseria, mentre l’ambiente di Formello resta molto teso. La società ribadisce l’importanza del rispetto delle regole e invita i sostenitori a partecipare in modo responsabile, sottolineando che atteggiamenti di diserzione sono inaccettabili e dannosi per il club.

Il club di Lotito risponde all'appello del cuore più caldo della tifoseria che ha invitato i tifosi a non compare i biglietti per il prossimo match casalingo dei ragazzi di Sarri Formello è una polveriera. Dopo l’appello del tifo organizzato biancoceleste che chiedeva ai tifosi di non comprare i biglietti per Lazio-Genoa, è arrivata la risposta del club capitolino che condanna l’appello della curva. Un caos totale nel mondo biancoceleste mentre il mercato va avanti fra cessioni illustri, casi spinosi vedasi Romagnoli e nuovi arrivi non del tutto convincenti. In tutto questo, domani Sarri sfiderà il Lecce.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Lazio-Genoa senza tifosi: la protesta del tifo organizzato biancoceleste contro LotitoIl match tra Lazio e Genoa, in programma venerdì 30 gennaio allo Stadio Olimpico, si svolgerà a porte chiuse a causa della protesta del tifo organizzato biancoceleste contro la gestione di Claudio Lotito.

