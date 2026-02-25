Tegola per Sarri | nuovo infortunio per Rovella Salterà la gara col Milan?

Stagione da incubo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio, rientrato da poco dopo cinque mesi di stop per pubalgia, si è fermato di nuovo nella sfida di sabato sera contro il Cagliari di Pisacane. In seguito a una trattenuta del difensore rossoblù Ze Pedro, Rovella è caduto rovinosamente sulla spalla, restando a terra dolorante per alcuni minuti. Dopo le prime cure ha provato a stringere i denti, ma intorno all'ora di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio. Il club biancoceleste ha comunicato che il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi per la frattura della clavicola. I tempi di recupero non sono ancora definiti con precisione, ma si parla di circa due mesi di stop. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

