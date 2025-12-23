Tegola Cagliari Folorunsho KO | salterà il match contro il Milan
Il centrocampista del Cagliari, Michael Folorunsho, sarà indisponibile per il prossimo incontro contro il Milan a causa di un infortunio. La squadra dovrà adattarsi senza il suo contributo in questa sfida importante di campionato.
Brutta notizia per il Cagliari. Il centrocampista Michael Folorunsho salterà il match contro il Milan a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
