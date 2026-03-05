Milan Rabiot | Allegri è sempre lo stesso Modric? La sua qualità la conoscevamo

Il centrocampista del Milan ha commentato i suoi primi mesi in squadra, parlando di Allegri e Modric. Ha detto che Allegri rimane fedele a sé stesso, mentre ha ricordato che la qualità di Modric era già nota a tutti. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista a 'Rivista Undici'.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Massimiliano Allegri arriva dal Marsiglia in estate, ha rilasciato una lunga intervista a 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto parlare di diverse tematiche ma, si è soffermato in modo particolare su due figure: quelle di Max Allegri e Luka Modric. Ecco, di seguito, le sue parole: E su Luka Modric? «La sua qualità la conoscevamo, mi ha stupito il fatto che sia in grado di correre per novanta minuti, avanti e indietro. A quarant’anni non è una cosa scontata, ha un fisico straordinario. Anche in cose come queste trovi serenità e fiducia». LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino? Su Allegri e la sua visione del calcio: «Allegri è rimasto sempre lo stesso, forse più sereno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

