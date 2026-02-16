Rabiot squalificato | in Milan-Como Allegri pensa di sostituirlo andando sul sicuro

Adrien Rabiot è stato squalificato dopo l’espulsione nel finale di Pisa-Milan, che ha portato alla sua seconda ammonizione per proteste. La decisione si è resa necessaria perché il centrocampista francese ha accumulato due cartellini gialli nel match dello scorso venerdì, concluso con la vittoria del Milan per 2-1. Per la trasferta contro il Como, l’allenatore Allegri sta pensando di affidarsi a una soluzione più sicura in mediana.

Venerdì sera il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto, 2-1, sul campo del Pisa di Oscar Hiljemark ma, nel recupero, l'arbitro Michael Fabbri della Sezione A.I.A. di Ravenna ha prima ammonito e poi espulso Adrien Rabiot. Un cartellino giallo rimediato per un fallo, veniale ai limiti dell'inesistente, sul centrocampista nerazzurro Gabriele Piccinini. L'altro, preso subito dopo, per proteste nei confronti del direttore di gara. Una manifestazione di dissenso che, a giudicare dalle immagini, non sembra essere stata chissà quanto veemente. Ma tant'è, Rabiot è stato squalificato per un turno e, oltretutto, rimarrà anche in diffida.