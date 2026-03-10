Lazio-Milan i tifosi biancocelesti tornano all’Olimpico | ecco il motivo

In vista di Lazio-Milan, partita valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 202526, i tifosi biancocelesti sono tornati all’Olimpico. La gara si svolge domenica pomeriggio e vede le due squadre sfidarsi nel loro stadio di casa. La presenza dei tifosi è stata confermata dopo una pausa e le autorità hanno organizzato misure di sicurezza specifiche per l’evento.

In vista di Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo all’Olimpico, i tifosi biancocelesti torneranno sugli spalti dopo settimane di protesta contro la società. La presenza sarà però limitata soltanto a questa partita. L’obiettivo è sostenere squadra e allenatore con un ultimo spettacolo sugli spalti, prima di riprendere la contestazione fino al termine della stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale del tifo organizzato. "La storia della SS Lazio, quella ca**o di storia, siamo noi che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita. Solo un uomo avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

