Lazio 18mila biglietti nelle ultime 4 partite all’Olimpico | record negativo e protesta che ancora non si placa! Il gesto dei tifosi biancocelesti

Da calcionews24.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime quattro partite, soltanto 18.000 biglietti sono stati venduti all’Olimpico, segnando un record negativo per la presenza di pubblico. Questa situazione ha portato a una protesta tra i tifosi biancocelesti, che continuano a manifestare il loro dissenso. I numeri rappresentano un calo significativo rispetto alle precedenti stagioni e attirano l’attenzione sulle scelte di vendita e sul coinvolgimento dei supporter.

Lazio, record negativo con il Sassuolo: solo 2mila biglietti vendutiLe partite della protesta hanno raccolto un totale di 18mila spettatori all’Olimpico, compresi i 2.000 che saranno presenti questa sera. calcioefinanza.it

