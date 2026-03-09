Lazio 18mila biglietti nelle ultime 4 partite all’Olimpico | record negativo e protesta che ancora non si placa! Il gesto dei tifosi biancocelesti

Nelle ultime quattro partite, soltanto 18.000 biglietti sono stati venduti all’Olimpico, segnando un record negativo per la presenza di pubblico. Questa situazione ha portato a una protesta tra i tifosi biancocelesti, che continuano a manifestare il loro dissenso. I numeri rappresentano un calo significativo rispetto alle precedenti stagioni e attirano l’attenzione sulle scelte di vendita e sul coinvolgimento dei supporter.

