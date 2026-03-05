lazio tifosi biancocelesti pronti a sostenere la squadra contro sassuolo e milan

I gruppi del tifo organizzato della Lazio hanno diffuso un comunicato in cui spiegano le iniziative pianificate per le prossime partite contro Sassuolo e Milan. I tifosi biancocelesti si preparano a sostenere la squadra in queste occasioni, confermando l'impegno e la presenza prevista nelle prossime sfide del campionato.

Un lungo comunicato dei gruppi del tifo organizzato della Lazio illustra le azioni previste in view delle prossime sfide contro Sassuolo e Milan, confermando la continuità della contestazione e delineando le iniziative associate alle due partite. Il testo riflette una valutazione critica sull’attuale gestione societaria e sugli elementi di comunicazione interna, ponendo l’accento sul legame tra clima dello stadio, contesto economico locale e volontà di dialogo tra tifoseria, squadra e dirigenza. Nel documento si evidenzia una frattura percepita tra la società e la tifoseria, descrivendo l’immobilismo come sintomo di distanza rispetto alla squadra e al tecnico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

