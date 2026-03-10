Lazio-Milan DAZN domenica trasmetterà gratis il big match della Serie A

Domenica su DAZN sarà possibile seguire gratuitamente il match tra Lazio e Milan, valido per la 29esima giornata di Serie A. La partita rappresenta l'evento principale di questa giornata e sarà trasmessa senza costi aggiuntivi sulla piattaforma streaming. Questa è la quarta partita della stagione a essere offerta in modalità gratuita da DAZN.

Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l'accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato. Sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della.