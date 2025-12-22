Atalanta-Inter gratis su DAZN accende il Natale | big match in diretta senza abbonamento

ATALANTA-INTER ACCENDE LE FESTE SU DAZN: LA SFIDA SARÀ IN DIRETTA GRATUITA E SENZA ABBONAMENTO. Scelto da DAZN il terzo match che sarà trasmesso anche in modalità gratuita e senza abbonamento: Atalanta-Inter in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. A raccontare la partita sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre Alessio De Giuseppe guiderà i tifosi da bordocampo. Appuntamento alle 19:30 con “Fuoriclasse – powered by Haier” insieme a Diletta Leotta, Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille. È in arrivo su DAZN il terzo match trasmesso anche gratuitamente e senza abbonamento: la grande sfida a tinte nerazzurre tra Atalanta e Inter, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. 🔗 Leggi su Digital-news.it

