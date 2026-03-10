Lazio i tifosi tornano all’Olimpico per la sfida con il Milan ma la protesta non è finita

I tifosi biancocelesti sono tornati a riempire gli spalti dell'Olimpico per la partita contro il Milan del 15. La presenza degli spettatori si è registrata dopo un periodo di assenza, mentre la protesta tra i sostenitori non si è ancora conclusa. La partita si è svolta con la gradita presenza del pubblico, che ha occupato le tribune dell’impianto romano.

I tifosi biancocelesti hanno deciso di tornare sugli spalti dell'Olimpico per la partita del 15 marzo contro il Milan, ma il dissenso e e la protesta nei confronti della società non si fermerà Dopo diverse settimane di assenza dagli spalti dello Stadio Olimpico, i gruppi organizzati del tifo della Lazio hanno deciso di tornare allo stadio, ma soltanto per una partita. La scelta riguarda la sfida di campionato contro il Milan, in programma domenica 15 marzo. La decisione rappresenta una nuova forma di protesta nei confronti del presidente del club, Claudio Lotito. I tifosi biancocelesti avevano già disertato le recenti gare interne contro Genoa, Atalanta e Sassuolo, oltre alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lazio, i tifosi tornano all’Olimpico per la sfida con il Milan, ma la protesta non è finita Articoli correlati Lazio-Milan, i tifosi biancocelesti tornano all’Olimpico: ecco il motivoIn vista di Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo all’Olimpico, i tifosi biancocelesti torneranno sugli spalti dopo settimane di protesta... Leggi anche: Continua la protesta dei tifosi della Lazio, Olimpico ancora deserto per la semifinale con l’Atalanta Tutti gli aggiornamenti su Lazio i tifosi tornano all'Olimpico per... Temi più discussi: Lazio, Quando tornano i tifosi allo stadio? e Lotito sbotta al giornalista; Lazio, Sarri: La società deve fare qualcosa per far tornare i tifosi, oggi il pareggio sarebbe stata un'ingiustizia; Lazio, la protesta dei tifosi fuori dall'Olimpico: Un estremo atto di amore; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. I tifosi organizzati della Lazio tornano allo stadio, ma solo per la gara col Milan: Un ultimo spettacolo coreograficoGli spalti dello stadio Olimpico di Roma tornano a riempirsi per la Lazio in casa, ma solo per una partita, quella contro il Milan valida per la 29esima giornata di campionato. Dopo aver disertato gli ... calciomercato.com I laziali tornano all'Olimpico per Lazio-Milan: Ultimo atto di amoreIl tifo organizzato biancoceleste ha annunciato che riempirà gli spalti dello stadio per l'ultima volta in questa stagione in occasione del match contro i rossoneri ... romatoday.it #Lazio, l’orgoglio di Sarri. E ora resta solo una partita vera… x.com La Regione Lazio dovrà sborsare quasi 160 milioni di euro per le prestazioni erogate nel 2023 dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù, di proprietà vaticana. Mentre l’ex ospedale Forlanini sarà ceduto al Vaticano per ospitare proprio il Bambino Gesù. Nel co - facebook.com facebook