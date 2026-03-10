Un'alta figura religiosa irachena ha pronunciato un discorso rivolto agli sciiti, affermando che è doveroso difendere l’Iran. Al Sistani, che mantiene una posizione distante dai Pasdaran e ha emesso un’ultima fatwa contro l’Isis, ha chiamato alla resistenza contro le influenze di Washington e Gerusalemme. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensione regionale.

Al Sistani, ancorché distante dai Pasdaran (l’ultima fatwa fu contro l’Isis), invoca la resistenza a Washington e Gerusalemme. Il dilemma dei Paesi del Golfo: legati all’Occidente, temono la resa dei conti tra islamici. From the mountain to the sea, per parafrasare i keffioti di complemento. Dalle nevi del Damavand al mare di petrolio, quello iraniano non è solo un affare degli Stati Uniti e di Israele ma sta diventando sempre più una guerra araba. Dopo i razzi su Dubai, i droni in Kuwait, le provocazioni in Arabia Saudita, ieri Teheran ha mirato di nuovo verso la Turchia lanciando un (secondo) missile balistico intercettato e abbattuto dalle difese della Nato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ayatollah iracheno arringa gli sciiti. «È obbligatorio difendere l’Iran»

