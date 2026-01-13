Iran gli ayatollah uccidono ma corteggiano Trump

L’Iran, mentre prosegue la repressione delle proteste con un alto numero di vittime, mantiene aperto un dialogo con gli Stati Uniti. Recentemente, il governo iraniano ha avviato trattative con Witkoff, sottolineando la volontà di mantenere un canale di comunicazione. Questa situazione evidenzia la complessità delle relazioni internazionali e la tensione tra repressione interna e tentativi di dialogo diplomatico.

L'Iran continua a reprimere le proteste: oltre 650 manifestanti ammazzati. Intanto, però, il governo ha avviato un dialogo con Witkoff: «Resta aperto il canale di comunicazione con gli Stati Uniti». Il tycoon non esclude l'intervento militare, sebbene apra a un accordo. Non si fermano le proteste contro il regime khomeinista. E, mentre continua a fare la voce grossa, l'Iran sta cercando di intavolare trattative con gli Stati Uniti. Ieri, il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, è tornato a usare toni duri, minacciando di impartire a Donald Trump una «lezione indimenticabile» nel caso Washington dovesse effettuare un attacco militare contro la Repubblica islamica.

