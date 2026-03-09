Il Grande Ayatollah Ali al-Sistani, principale guida religiosa sciita con sede a Najaf, ha emesso una fatwa in cui afferma che difendere l’Iran rappresenta un obbligo religioso per i fedeli sciiti. La dichiarazione si rivolge ai musulmani di fede sciita e si concentra sull’importanza di proteggere il paese. La sua posizione viene comunicata attraverso un documento ufficiale, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Il Grande Ayatollah Ali al-Sistani, la massima autorità religiosa sciita al mondo con sede a Najaf in Iraq, ha emesso una fatwa che dichiara la difesa dell’Iran durante l’attuale conflitto un obbligo religioso collettivo ( wajib kifa’i ) contro la campagna militare di Usa e Israele che ha come obiettivo quello di rovesciare la Repubblica Islamica. La fatwa, risponde a una serie di stiftaa (domande religiose) presentate da fedeli preoccupati per la situazione di guerra in corso. Nel testo, Sistani esprime grave preoccupazione per le minacce esterne e interne che colpiscono l’Iran, tra cui attentati, corruzione, omicidi, distruzione di proprietà pubbliche e private, propaganda settaria e tentativi di seminare discordia tra la popolazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La fatwa storica dell’Ayatollah Sistani: difendere l’Iran è “obbligo religioso” per gli sciiti

