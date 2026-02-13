Nuova auto più agenti ed elogi al merito | così cresce la Polizia Locale di Rottofreno

La Polizia Locale di Rottofreno si rafforza con l’arrivo di un nuovo agente e di una seconda auto con insegne d’istituto, in un’operazione che mira a migliorare la presenza sul territorio e la reattività agli episodi di criminalità. La presentazione ufficiale si è svolta venerdì 13 febbraio al Municipio, alla presenza del sindaco Paola Galvani e del comandante Manuel Martini, che hanno elogiato il merito degli agenti e sottolineato come questa crescita rafforzi il ruolo di controllo e sicurezza nel paese.

Un nuovo agente e una seconda auto con insegne d’istituto per la Polizia Locale di Rottofreno. La presentazione nella tarda mattinata di venerdì 13 febbraio al Municipio di Rottofreno alla presenza del sindaco Paola Galvani e del comandante Manuel Martini. «Defibrillatore semiautomatico, una cella di sicurezza per i sedili posteriori, etilometro, pre-test per stupefacenti, telecamera esterna, una nuova Subaru 4x4 alimentata a benzina e con motore elettrico (costata circa 40mila euro) che va così ad aggiungersi alla precedente “gemella” auto di servizio. Oggi presentiamo anche l’agente Emanuele Baldanti che abbiamo assunto e va a potenziare l’organico che arriva così a 4 agenti più il comandante», ha specificato il primo cittadino.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su polizia locale Festa della polizia locale a Sorbara, distribuiti elogi ed encomi per elevati profili professionali Martedì scorso si è tenuta la cerimonia della Festa della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, in occasione di San Sebastiano, patrono della polizia. Per la polizia locale un presidio nella zona sud di Torino: aperta la nuova sede, ospiterà 40 agenti Oggi a Torino è stata inaugurata la nuova sede della polizia locale nella zona sud, in strada comunale di Mirafiori 7. Ultime notizie su polizia locale Argomenti discussi: Voce, auricolari e agenti: la nuova AI quotidiana che arriva nel 2026; Agenti autonomi, rischi sistemici: la nuova frontiera della cybersicurezza in Italia; I marchi di auto più affidabili al mondo; Conformità urbanistica, un corso di formazione per gli agenti immobiliari. In un anno oltre 9 milioni di euro dai velox: il bilancio degli agenti high techIl Corpo di Polizia al servizio della Provincia di Asti è dotata di una nuova auto attrezzata e di un tablet che rileva automaticamente gli incidenti ... lanuovaprovincia.it La Polizia Locale si rinnova. Con la nuova auto acquistata impossibile farla francaLa vettura sarà dotata di tutti i sistemi che controllano in tempo reale eventuali infrazioni. Gli agenti potranno verificare se l’automobilsta è in regola con assicurazione e revisione. Il Comando di ... lanazione.it VETRO “FALSO” E IRREGOLARITÀ, MAXI SEQUESTRO DELLA POLIZIA LOCALE Controlli nei sestieri di San Marco e San Polo nell’ambito del progetto “Vetro è meglio”. La Polizia Locale ha sequestrato circa 600 articoli privi di etichettatura e indicazioni obb - facebook.com facebook