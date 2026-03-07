Ponte da Verrazzano da rinforzare FdI | La linea rischia seri ritardi L’intervento scatterà a giugno

Il ponte da Verrazzano dovrà essere rinforzato a partire da giugno, secondo quanto annunciato. La linea 3.2.1 della tramvia, che collega la zona della Libertà con Bagno a Ripoli, potrebbe subire ritardi a causa di questa operazione. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr, deve essere consegnato entro la fine dell’anno. La questione riguarda principalmente l’impatto sui tempi di realizzazione.

Sembra gravare un’incognita non da poco sulla linea 3.2.1 della tramvia, la Libertà-Bagno a Ripoli, progetto appeso ai fondi Pnrr e quindi da consegnare chiavi in mano entro la fine di quest’anno. Dopo il rinvenimento dei reperti trecenteschi che hanno ’imballato’ per diverse settimane i lavori in piazza Beccaria (ritardi in via di recupero con lo sprint delle ditte) un altro ostacolo sembra infatti frapporsi al completamento dei lavori entro il 2026, ovvero la quantificazione dei tempi per il consolidamento (già messo in preventivo) del ponte da Verrazzano che dovrà ospitare i binari del tram. A sollevare la polemica è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio che lamenta scarsa informazione sulla tempistica dei cantieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

