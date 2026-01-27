Lavori in via Giorgio Regnoli Italia Viva | Non si ripetano i ritardi di corso della Repubblica

Italia Viva Forlì esprime attenzione e preoccupazione riguardo ai tempi e alle modalità di intervento sul manto stradale di via Giorgio Regnoli, sottolineando l’importanza di evitare ritardi e garantire un lavoro tempestivo e accurato.

Italia Viva Forlì interviene sul tema della prossima sistemazione del manto stradale di via Giorgio Regnoli, esprimendo attenzione ma anche preoccupazione per le modalità e le tempistiche dell'intervento annunciato. "Siamo consapevoli della urgenza che il lavoro venga eseguito in tempi rapidi - esordiscono i renziani -, tuttavia visto l'esperienza negativa relativa ai tempi di lavoro di Corso della Repubblica, siamo molto preoccupati che la situazione si possa ripetere anche in via Giorgio Regnoli". Da qui l'appello al Comune affinché il progetto venga impostato con criteri chiari e vincolanti.

