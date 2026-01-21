Ferentino videosorveglianza | superata quota 100 telecamere attive

Il Comune di Ferentino ha raggiunto un significativo traguardo, con oltre 100 telecamere di videosorveglianza attive sul territorio. Questa implementazione mira a migliorare la sicurezza urbana e a favorire un ambiente più protetto per cittadini e visitatori, contribuendo alla gestione efficace delle aree pubbliche e alla prevenzione di comportamenti illeciti.

Il Comune di Ferentino compie un passo decisivo verso una città sempre più sicura e moderna: superata quota 100 telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e programmato dall'Amministrazione comunale e in particolare.

