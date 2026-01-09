Videosorveglianza | una rete comunale con 366 telecamere Nel prossimi due anni altri 120 occhi elettronici

Il sistema di videosorveglianza comunale si presenta come uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio. Con 366 telecamere attualmente in funzione, tra cui 29 dedicate alla lettura automatica delle targhe, la rete si rafforzerà nei prossimi due anni con l’aggiunta di ulteriori 120 dispositivi. Questo investimento mira a garantire un controllo più efficace e una gestione più efficace delle aree pubbliche.

