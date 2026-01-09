Videosorveglianza | una rete comunale con 366 telecamere Nel prossimi due anni altri 120 occhi elettronici
Il sistema di videosorveglianza comunale si presenta come uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio. Con 366 telecamere attualmente in funzione, tra cui 29 dedicate alla lettura automatica delle targhe, la rete si rafforzerà nei prossimi due anni con l’aggiunta di ulteriori 120 dispositivi. Questo investimento mira a garantire un controllo più efficace e una gestione più efficace delle aree pubbliche.
Si consolida la rete di videosorveglianza sul territorio comunale che al 31 dicembre scorso contava complessivamente 366 telecamere operative, di cui 29 telecamere Ocr (Optical Character Recognition) dedicate al sistema Targa System per la lettura automatica delle targhe veicolari.L’incremento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Sicurezza, arriva una distesa di telecamere: Rimini Sud come il Grande Fratello con 120 nuovi "occhi"
Leggi anche: Videosorveglianza a Sarsina: s’accendono 12 occhi elettronici
Rimini, il punto sulla videosorveglianza: “Operative 366 telecamere, tra due anni saranno 486” - Si consolida la rete di videosorveglianza sul territorio comunale che al 31 dicembre scorso conta complessivamente 366 telecamere operative, di cui 29 ... chiamamicitta.it
Sicurezza a Rimini, 366 telecamere attive, nel biennio 2026-2027 ne arrivano altre 120 - Si consolida la rete di videosorveglianza sul territorio comunale che al 31 dicembre scorso conta complessivamente 366 telecamere operative, di cui ... corriereromagna.it
Videosorveglianza: 120 nuove telecamere in arrivo. Novità per quelle del TRC - Si amplia la rete di videosorveglianza sul territorio comunale di Rimini: al 31 dicembre sono 366 le telecamere operative, di cui 29 telecamere OCR, per la lettura automatica delle targhe veicolari. msn.com
CONTINUA LA LOTTA CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI NELL'AMBIENTE La rete di videosorveglianza ambientale esistente è stata recentemente potenziata con l'installazione di nuove videocamere HD/IR, autoalimentate, in prossimità dei punti di abitu - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.