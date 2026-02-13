E45 manutenzione agli impianti tecnologici della galleria ' Montecoronaro' | chiusura notturna al traffico

Lavori di manutenzione agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro sulla E45: Anas ha deciso di bloccare il traffico durante le ore notturne per eseguire gli interventi. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza degli operai e degli automobilisti, e coinvolge anche alcune strade di accesso alla zona per alcuni giorni.

Anas, ha programmato l’esecuzione delle attività di manutenzione non prorogabili agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro, lungo la E45 Anas, ha programmato l’esecuzione delle attività di manutenzione non prorogabili agli impianti tecnologici della galleria Montecoronaro, lungo la E45. Per garantire la sicurezza sia degli utenti che delle maestranze le lavorazioni dovranno essere eseguite in completa assenza di traffico e, al fine di creare il minor disagio alla circolazione stradale saranno eseguite esclusivamente in orario notturno. Dalle ore 21 di lunedì 16 febbraio e fino alle 6 del mattino successivo la galleria sarà chiusa al traffico, in direzione Roma dal km 165,900 al km 164,990.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Anas ha programmato interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria ‘Le Vigne’ sulla strada statale 726 Tangenziale di Cesena.

Questa notte, l’autostrada A1 è stata chiusa nel tratto fiorentino in direzione nord.

