Lavori alla stazione di Frosinone | treni cancellati e modifiche dal 6 all’8 febbraio 2026

Da venerdì 6 a domenica 8 febbraio, i treni regionali che collegano Roma Termini con Frosinone, Cassino, Caserta, Boiano e Benevento subiranno cancellazioni o modifiche. Trenitalia ha annunciato lavori di manutenzione nella stazione di Frosinone, che rischiano di creare disagi per chi deve spostarsi in quei giorni. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari e a pianificare in anticipo.

Variazioni sulle linee Roma–Cassino e Roma–Caserta. Attivi bus sostitutivi tra Colleferro, Frosinone e Cassino Inoltre, il bus programmato RM228 (Frosinone 23:50 – Cassino 01:10) i giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio è cancellato e sostituito con il bus RM63B (Colleferro 23:20 – Cassino 02:01). Previsto servizio con bus tra le stazioni di Colleferro e Frosinone, Colleferro e Cassino, Colleferro e Roccasecca, Roma Termini e Campobasso, Roma Tiburtina e Campobasso.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Dal 3 al 6 gennaio 2026, sono previste modifiche ai collegamenti ferroviari presso la stazione di Ciampino, a causa di lavori programmati da un ente esterno al Gruppo FS.

A Frosinone, la viabilità cambia tra il 2 e il 13 febbraio.

