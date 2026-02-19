Fontana di Trevi il Comune risponde alla Cgil | Lavoratori assunti con contratti conformi
Il Comune di Roma ha replicato alla Cgil confermando che tutti i lavoratori alla Fontana di Trevi sono stati assunti con contratti regolari. La precisazione arriva dopo le critiche sullo stato del personale incaricato della manutenzione della storica fontana. Secondo l’amministrazione, nessuna irregolarità riguarda i contratti in essere e tutte le assunzioni sono state effettuate rispettando le leggi vigenti. La questione solleva ancora dubbi sulla gestione del personale impegnato in uno dei simboli della città. La vicenda resta al centro del dibattito pubblico.
“Il personale impiegato alla Fontana di Trevi è stato regolamente assunto con contratti conformi alla norma”. “In merito alla segnalazione della Cgil sul personale impiegato alla Fontana di Trevi, è necessario chiarire alcuni punti per noi fondamentali – chiarisce l’assessore -. Innanzitutto, il servizio di accoglienza e biglietteria è attivo nell’ambito di un accordo quadro frutto di una gara europea e pienamente vigente fino al 2027, quindi non scaduto. Mentre tutti gli operatori impiegati sono regolarmente assunti a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, come previsto dall’articolo 11 del Codice dei contratti pubblici, quindi con condizioni assolutamente conformi alla normativa”.🔗 Leggi su Romatoday.it
