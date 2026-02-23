Lavoratori sottopagati a Fontana di Trevi la trama si infittisce | Zetéma smentisce la Cgil e Repubblica

Zetéma ha negato le accuse della Cgil e di Repubblica sulla paga dei lavoratori alla Fontana di Trevi, dove si sostiene che ricevano circa 4,5 euro all’ora. La questione riguarda le condizioni di lavoro e il compenso basso per chi gestisce i flussi turistici e assiste i visitatori. Le tensioni tra le parti si intensificano, mentre le accuse continuano a suscitare polemiche. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Sul caso dei "lavoratori e lavoratrici addetti alla biglietteria per la Fontana di Trevi e gestione dei flussi e assistenza ai turisti di Fontana di Trevi sottopagati" per una cifra di circa 4,5 euro l'ora ci sono novità. La trama infatti si infittisce rispetto a quanto raccontato dal quotidiano La Repubblica che per primo ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica la vicenda. Tutto è iniziato dalla lettera, inviata direttamente al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri dalla Cgil Roma e Lazio per "denunciare le condizioni di lavoro e chiedere una rapida soluzione", il tutto "mentre si prevedono incassi milionari".

