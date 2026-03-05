Lautaro Martinez e il vuoto incolmabile nell’attacco nerazzurro | come l’assenza del capitano pesa sulla rincorsa al vertice

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è il principale riferimento offensivo della squadra. La sua assenza forzata ha evidenziato una notevole mancanza di soluzioni in attacco, portando a una diminuzione delle occasioni da gol e a una produzione offensiva molto più limitata rispetto al solito. La situazione si riflette nella difficoltà della squadra di mantenere un ritmo competitivo in campionato.

Lautaro Martinez rappresenta il principale terminale offensivo della compagine milanese, la cui assenza forzata ha fatto emergere grande sterilità. L'improvviso stop di Lautaro Martinez, l'attaccante argentino simbolo della formazione meneghina, ha aperto una voragine tattica difficile da colmare. Da quando il leader dei nerazzurri è stato costretto ai box durante la trasferta norvegese, la squadra guidata da Cristian Chivu, l'ex difensore romeno oggi responsabile tecnico del gruppo, ha smarrito la fluidità di manovra. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dati evidenziano un calo drastico nella pericolosità offensiva: nelle ultime quattro sfide, la Beneamata ha segnato cinque reti, ma quasi tutte sono arrivate da situazioni di palla inattiva, tra rigori e sviluppi da calcio d'angolo.

