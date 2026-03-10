L’Australia ha deciso di concedere asilo politico a cinque calciatrici della nazionale iraniana. Le giocatrici hanno lasciato l’Iran e sono arrivate nel paese, dove hanno ottenuto protezione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità australiane, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o i passaggi legali seguiti. La vicenda riguarda esclusivamente le atlete coinvolte e le procedure di accoglienza adottate dall’Australia.

L’Australia ha concesso asilo politico a cinque giocatrici della nazionale iraniana di calcio, definite “traditrici” in Iran dopo aver rifiutato di cantare l’inno prima della partita d’esordio in coppa d’Asia. La decisione è stata presa per il timore che potessero essere perseguitate al loro ritorno in patria, ha dichiarato il 10 marzo davanti alla stampa il ministro dell’interno Tony Burke. Le cinque giocatrici, tra cui la capitana Zahra Ghanbari, avevano lasciato il loro hotel durante la notte. “Sono state trasferite in un luogo sicuro dalla polizia australiana. Ieri sera ho firmato la loro richiesta di visto umanitario”, ha riferito Burke. “Possono rimanere in Australia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Australia concede asilo politico a cinque calciatrici della nazionale iraniana

Articoli correlati

Cinque calciatrici della Nazionale iraniana hanno chiesto asilo in AustraliaCinque calciatrici della Nazionale femminile dell’Iran hanno lasciato l’hotel in cui la squadra alloggiava a sud di Brisbane per la Coppa d’Asia e...

Donald Trump interviene sul caso delle calciatrici iraniane: cinque atlete chiedono asilo all’AustraliaCinque giocatrici della nazionale femminile dell’Iran hanno chiesto asilo in Australia dopo aver lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia femminile.

Australia grants visas to Iran women’s football players seeking asylum

Altri aggiornamenti su Australia concede

Temi più discussi: L'Australia concede asilo alle cinque calciatrici iraniane; L'Australia concede asilo alle calciatrici iraniane che non hanno cantato l'inno; Australia concede asilo politico a cinque calciatrici iraniane; Iran, l’Australia concede l’asilo politico a cinque calciatrici iraniane che non avevano cantato l’inno.

L'Australia concede asilo alle cinque calciatrici iranianeLe cinque calciatrici iraniane hanno ottenuto asilo in Australia. Lo ha detto il ministro degli Interni del Paese. L'appello di Reza Pahlavi: 'l'Australia aiuti le calciatrici iraniane' Le giocatrici ... ansa.it

L'Australia concede asilo umanitario a cinque calciatrici iraniane della nazionale femminileIl Ministro degli Affari Interni australiano Tony Burke ha confermato che hanno concesso asilo a cinque calciatrici della Nazionale femminile iraniana, che non torneranno nel loro paese d'origine. Ha ... gamereactor.it

Radio1 Rai. . L'Australia concede #asilo alle #calciatrici della Nazionale dell'#Iran che non hanno cantato l'inno alla Coppa d'Asia nel match con la Corea del Sud. In 5 erano riuscite a fuggire dall'hotel della squadra e chiedere aiuto. - facebook.com facebook

L'Australia concede asilo a cinque calciatrici iraniane. La nazionale, eliminata in Coppa d'Asia, al primo match non aveva cantato l'inno #ANSA x.com