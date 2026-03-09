Calciatrici dell’Iran non cantano l’inno Trump | Australia conceda asilo

Cinque calciatrici della nazionale femminile iraniana hanno lasciato il ritiro durante la Coppa d’Asia in Australia e hanno chiesto asilo alle autorità locali. Durante la competizione, le atlete hanno deciso di non cantare l’inno nazionale iraniano. Donald Trump ha commentato la vicenda chiedendo all’Australia di concedere loro asilo. Le giocatrici sono attualmente sotto protezione delle autorità australiane.

(Adnkronos) – Donald Trump in campo le calciatrici dell'Iran che chiedono asilo in Australia. Cinque giocatrici della nazionale femminile hanno lasciato il ritiro della squadra durante la Coppa d'Asia in corso in Australia e hanno chiesto protezione alle autorità locali. Secondo fonti citate da Cnn, le atlete si trovano attualmente in un luogo sicuro sotto.